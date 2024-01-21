Зеленський про мобілізацію: це передусім питання справедливості

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в інтерв'ю телеканалу Channel 4 News.

"Питання мобілізація - це перш за все розуміння, що це таке для різних верст суспільства. Це питання справедливості, бо є люди, які з першого дня на війні і те, що вони не жаліються, це не значить, що немає бути можливості людям їх замінити, їм відпочити", - сказав президент.

Він додав, що військові заслуговують на те, щоб їх замінили на фронті. Якщо не вистачає людей, то, на думку Зеленського, потрібно дати інструмент військовим, аби це зробити. Йдеться про мобілізацію та підготовку новобранців.

"Тому закон про мобілізацію потрібен розумний і справедливий. Тобто для військових - це потрібно. Не можна сказати, що їм вистачить армії. Це нечесно і несправедливо... Несправедливо обходити, коли хтось за тебе гине, і справедливо, що людина має знати, куди вона йде, на скільки, наскільки її підготують", - підкреслив глава держави.

Зеленський також прокоментував повідомлення ЗМІ про нібито втому від війни.

"Коли ми говоримо втомленість, ми повинні розділяти ось які речі. Втомленість від війни ми не можемо собі дозволити. В іншому випадку станеться так, що хтось захищає державу. Я говорю не тільки про фронт, це і люди, які працюють, які мають бізнес, які сплачують податки. Можна втомитися під ракетами це робити, але люди продовжують... Якщо ми втомимося, ми втрати те, що маємо", - сказав президент.

Він зазначив, що важливо не лише захищати державу на фронті, додавши, що медики, вчителі, енергетики також важливі для оборони.

"Можна собі дозволити втомитися ввечері, але зранку доведеться захищати державу, боротися за неї, якщо хочемо її зберегти", - наголосив Зеленський.

Законопроєкт про мобілізацію

Наприкінці грудня Кабмін вніс до Ради законопроєкт про мобілізацію, яким пропонується частково змінити порядок її проведення. Документ розглядали у Комітеті з питань нацбезпеки разом з Міністерством оборони та Генштабом ЗСУ.

Раніше у Раді заявили, що парламент у першому читанні розгляне законопроєкт 11 січня. Але потім стало відомо, що документ повертають до уряду на доопрацювання, його офіційно відкликали з Ради.

Спікер Ради Руслан Стефанчук повідомив, що рішення щодо повернення законопроєкту до Кабміну було ухвалене разом з представниками парламенту, уряду і військового керівництва країни.