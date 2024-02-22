Зеленский внес в Раду законопроект о демобилизации срочников

Законопроектом предлагается установить, что во время проведения мобилизации военнослужащие срочной службы, срок воинской службы которых истек во время действия военного положения и военная служба которых продлена сверх установленных сроков, увольняются со службы в запас в сроки, определенные указом президента.

Кабинету министров в случае принятия законопроекта будет поручено привести свои нормативно правовые акты в соответствие, а также обеспечить проведение такой же процедуры министерствами и другими центральными органами власти.

Собеседники РБК-Украина в "Слуге народа" предполагают, что завтра этот законопроект может быть проголосован и за основу, и в целом.

Демобилизация срочников

Напомним, в начале полномасштабного вторжения было принято решение, что срочники во время военного положения остаются на военной службе. Их могли демобилизовать на некоторых основаниях.

С 1 августа 2023 года срочники, в которых истекает срок службы по призыву, могут добровольно мобилизоваться в армию.

Мобилизация в Украине

Напомним, Верховная рада продлила военное положение и общую мобилизацию в Украине еще на три месяца. Они будут действовать по меньшей мере до 13 мая 2024 года.

В декабре президент Владимир Зеленский на пресс-конференции заявил, что Генштаб попросил мобилизовать еще 450-500 тысяч украинцев. При этом глава государства заявил, что не видит сейчас необходимости мобилизовать полмиллиона человек.

По мнению президента, мобилизация в Украине - это прежде всего вопрос справедливости. Речь идет не только о военных, но и для тех, кого будут набирать в армию.

Детальнее о том, как в Украине происходит мобилизация и что в ней нужно изменить - читайте в материале РБК-Украина.