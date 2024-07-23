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Зеленський вніс до Ради законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Президент Володимир Зеленський вніс законопроєкти про продовження воєнного стану і мобілізації в Україні до середини листопада

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Верховну Раду.

Мова йде про законопроєкти: 

  • №11434 "Про продовження строку проведення загальної мобілізації";
  • №11433 "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні".

 "Зараз Комітет і сьогодні ж Рада їх затвердить на засіданні", - написав народний депутат Ярослав Железняк. 

Також він додав, що воєнний стан та мобілізацію продовжать на 90 днів: з 12 серпня до середини листопада 2024. 

Комітет підтримав укази 

Комітет з питань оборони підтримав укази президента на затвердження Радою: 

  • про продовження дії воєнного стану;
  • про продовження загальної мобілізації.

"Далі потрібно 226+ голосів Ради сьогодні і підпис президента", - додав Железяняк. 

Воєнний стан і мобілізація

В перший день повномасштабного вторгнення Україна ввела воєнний стан по всій країні. Також була оголошена загальна мобілізація.

Воєнний стан - це особливий правовий режим, який надає органам влади та військовим ширші повноваження для захисту країни від агресора. Мобілізація спрямована на набір до Сил оборони громадян, які підлягають військовій службі.

У травні 2024 року воєнний стан та мобілізацію продовжили на 90 днів - до 11 серпня 2024 року.

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