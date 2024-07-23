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Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Владимир Зеленский внес законопроекты о продлении военного положения и мобилизации в Украине до середины ноября

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Верховную Раду.

Речь идет о законопроектах: 

  • №11434 "О продлении срока проведения всеобщей мобилизации";
  • №11433 "О продлении срока действия военного положения в Украине".

"Сейчас Комитет и сегодня же Рада их утвердит на заседании", - написал народный депутат Ярослав Железняк. 

Также он добавил, что военное положение и мобилизацию продлят на 90 дней: с 12 августа до середины ноября 2024 года. 

Комитет поддержал указы 

Комитет по вопросам обороны поддержал указы президента на утверждение Радой: 

  • о продлении действия военного положения;
  • о продлении всеобщей мобилизации.

"Далее нужно 226+ голосов Рады сегодня и подпись президента", - добавил Железяняк. 

Военное положение и мобилизация

В первый день полномасштабного вторжения Украина ввела военное положение по всей стране. Также была объявлена всеобщая мобилизация.

Военное положение - это особый правовой режим, который предоставляет органам власти и военным более широкие полномочия для защиты страны от агрессора. Мобилизация направлена на набор в Силы обороны граждан, подлежащих военной службе.

В мае 2024 года военное положение и мобилизацию продлили на 90 дней - до 11 августа 2024 года.

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