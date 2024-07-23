Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации

Речь идет о законопроектах:

№11434 "О продлении срока проведения всеобщей мобилизации";

№11433 "О продлении срока действия военного положения в Украине".

"Сейчас Комитет и сегодня же Рада их утвердит на заседании", - написал народный депутат Ярослав Железняк.

Также он добавил, что военное положение и мобилизацию продлят на 90 дней: с 12 августа до середины ноября 2024 года.

Комитет поддержал указы

Комитет по вопросам обороны поддержал указы президента на утверждение Радой:

о продлении действия военного положения;

о продлении всеобщей мобилизации.

"Далее нужно 226+ голосов Рады сегодня и подпись президента", - добавил Железяняк.

Военное положение и мобилизация

В первый день полномасштабного вторжения Украина ввела военное положение по всей стране. Также была объявлена всеобщая мобилизация.

Военное положение - это особый правовой режим, который предоставляет органам власти и военным более широкие полномочия для защиты страны от агрессора. Мобилизация направлена на набор в Силы обороны граждан, подлежащих военной службе.

В мае 2024 года военное положение и мобилизацию продлили на 90 дней - до 11 августа 2024 года.