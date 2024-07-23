Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации

Президент Владимир Зеленский внес законопроекты о продлении военного положения и мобилизации в Украине до середины ноября
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Верховную Раду.
Речь идет о законопроектах:
"Сейчас Комитет и сегодня же Рада их утвердит на заседании", - написал народный депутат Ярослав Железняк.
Также он добавил, что военное положение и мобилизацию продлят на 90 дней: с 12 августа до середины ноября 2024 года.
Комитет по вопросам обороны поддержал указы президента на утверждение Радой:
"Далее нужно 226+ голосов Рады сегодня и подпись президента", - добавил Железяняк.
В первый день полномасштабного вторжения Украина ввела военное положение по всей стране. Также была объявлена всеобщая мобилизация.
Военное положение - это особый правовой режим, который предоставляет органам власти и военным более широкие полномочия для защиты страны от агрессора. Мобилизация направлена на набор в Силы обороны граждан, подлежащих военной службе.
В мае 2024 года военное положение и мобилизацию продлили на 90 дней - до 11 августа 2024 года.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.