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Зеленский внес в Раду представление о назначении Хмары министром обороны

16:10 18.08.2026 Вт
2 мин
Голосование в Раде состоится уже 19 августа
aimg Мария Кучерявец
Зеленский внес в Раду представление о назначении Хмары министром обороны Фото: Владимир Зеленский и Евгений Хмара (t.me/V_Zelenskiy_official)
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Президент Владимир Зеленский внес представление в парламент о назначении Евгения Хмары министром обороны Украины. Пока он возглавляет ведомство в статусе и.о.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал нардепа от "Голоса" Ярослава Железняка.

Обновление Кабмина

Во время июльского обновления правительства под руководством Сергея Корецкого должности глав Минобороны и МИД остались открытыми, ведь по Конституции кандидатуры на них подает лично президент. Отставка Михаила Федорова с должности главы Минобороны вызвала общественный резонанс, а первоначальный план назначить Игоря Клименко подвергся критике.

В результате 20 июля и. о. министра обороны назначили Евгения Хмару. По информации источников РБК-Украина, во властных кругах рассматривали вариант внесения изменений в закон, чтобы позволить военному возглавлять Минобороны во время военного положения, однако в конце концов Хмара будет увольняться с военной службы ради должности министра.

Что известно о Евгении Хмаре

Евгений Хмара - профессиональный военный и спецназовец. С 2011 года служил в Центре специальных операций "А" СБУ, а в 2023 году возглавил подразделение. Участвовал в боях за Киевщину и Донетчину.

Он лично руководил спецоперацией по деоккупации острова Змеиный, участвовал в операции "Паутина" и организации системных ударов дронами по объектам в глубоком тылу РФ (аэродромы, НПЗ, склады БК).

Под его руководством ЦСО "А" уничтожил российскую технику более чем на 5,5 млрд долларов (в том числе более 1800 танков).

Евгений Хмара является кавалером ордена Богдана Хмельницкого, награжден орденом "За мужество" III степени и "Крестом боевых заслуг".

С 5 января 2026 исполнял обязанности главы СБУ, после чего возглавил Минобороны.

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