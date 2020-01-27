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Законопроект о реформе СБУ будет не позднее марта, - Монастырский

Новости » Политика     27.01.2020 - 09:17
Законопроект о реформе СБУ будет не позднее марта, - Монастырский
Фото: Денис Монастырский (РБК-Украина)

Есть порядка девяти законопроектов, которые находятся в Офисе президента уже не первый год

Законопроект о реформе в Службе безопасности Украины (СБУ) будет не позднее февраля-марта. Об этом заявил глава комитета по вопросам правоохранительной деятельности Рады Денис Монастырский в интервью РБК-Украина.

Монастырский отметил, что через полгода после смены власти в парламенте нету даже законопроекта о реформе СБУ от президента, как это предусмотрено.

"Этот факт говорит, что общая концепция еще не найдена", - считает он.

По его словам, есть порядка девяти законопроектов, которые в Офисе президента уже не первый год.

"Ведутся дискуссии, в том числе в комитете по нацбезопасности, о том, каким должен быть концепт. Да, он отличается от виденья Службы безопасности Украины", - заявил он.

Монастырский заявил, что сейчас найдена точка сборки, на базе комитета будет искаться консенсус и к концу февраля он будет найден.

"Еще две-три недели понадобится, чтобы его корректно прописать в тело закона. Потому я ожидаю проект не позднее февраля-марта месяца", - добавил он.

Напомним, коллегия Службы безопасности Украины поддержала концепт законопроекта о реформировании СБУ.

Добавим, представители Североатлантического альянса ожидают представление основных направлений реформы Службы безопасности Украины в конце января.

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