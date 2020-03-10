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Зеленський вніс у Раду законопроект про вдосконалення СБУ

Новини » Політика     10.03.2020 - 22:19
Зеленський вніс у Раду законопроект про вдосконалення СБУ
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Володимир Зеленський подав у парламент законопроект як невідкладний

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 10 березня, вніс у Верховну раду законопроект №3196 "Про внесення змін до закону України "Про Службу безпеки України". Про це свідчать дані на сайті ВР.

Зеленський подав у парламент законопроект як невідкладний. Наразі документ перебуває на розгляді керівництва Верховної ради.

Тексту законодавчої ініціативи та супровідних документів на сайті парламенту наразі немає.

Нагадаємо, раніше голова СБУ Іван Баканов заявляв, що законопроект про реформу Служби безпеки України має бути внесений до ВР найближчими днями.

Крім того, в жовтні минулого року СБУ підтримала концепт законопроекту про реформування Служби. Згідно із законопроектом планується скорочення чисельності складу, відмова від невластивих функцій та деполітизація спеціальної служби.

Також РБК-Україна повідомляло, що глава комітету з питань правоохоронної діяльності Верховної ради Денис Монастирський повідомляв, що законопроект про реформу СБУ повинні внести до парламенту не пізніше березня.

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