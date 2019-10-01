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Опубликован концепт реформы СБУ

Новости » Политика    01.10.2019 - 14:09
Опубликован концепт реформы СБУ
Фото: СБУ (facebook.com/SecurSerUkraine)

В СБУ планируется сокращение численности состава, отказ от несвойственных функций и деполитизация спецслужбы

Коллегия Службы безопасности Украины поддержала концепт законопроекта о реформировании СБУ. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По словам главы СБУ Ивана Баканова, новая украинская спецслужба должна приблизится к лучшим моделям спецслужб стран-членов НАТО и ЕС.

"Необходимость кардинальных изменений в спецслужбе вызвана скоростной мутацией вызовов, влияющих на уровень национальной безопасности. Служба должна не только анализировать угрозы в режиме онлайн, но и предсказывать новые, оперативно разрабатывая "вакцины", которые смогут нейтрализовать угрозы еще на этапе их возникновения", - сообщил Баканов.

Согласно новому концепту реформирования СБУ приоритетными направлениями станут:

  • отказ от несвойственных функций и предотвращения расследования преступлений, не представляющих угрозы государственной безопасности Украины;
  • расширение контрразведывательного вектора работы СБУ и риск-ориентированный подход к противодействию угрозам государственной безопасности;
  • внедрение гибкой структуры службы;
  • сокращение и перезагрузка кадрового состава службы;
  • демилитаризация;
  • повышение уровня заработной платы работников службы;
  • деполитизация руководящей вертикали СБУ и назначение председателя СБУ на срок, не совпадает со сроком каденции президента Украины;
  • совершенствование порядка международного сотрудничества и обмена информацией с партнерскими спецслужбами;
  • формирование развернутой системы демократического гражданского контроля за деятельностью спецслужбы, которая послужит залогом соблюдения Службой безопасности прав и законных интересов физических и юридических лиц, в частности, сделает невозможным давление на бизнес.

Сообщается, что в ближайшее время законопроект о реформировании СБУ будет представлен президенту Украины и международным партнерам.

Напомним, летом был подготовлен пакет законопроектов по реформированию различных сфер управления государства, в частности по реформе Службы безопасности Украины.

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