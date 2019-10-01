Опубликован концепт реформы СБУ

В СБУ планируется сокращение численности состава, отказ от несвойственных функций и деполитизация спецслужбы
Коллегия Службы безопасности Украины поддержала концепт законопроекта о реформировании СБУ. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
По словам главы СБУ Ивана Баканова, новая украинская спецслужба должна приблизится к лучшим моделям спецслужб стран-членов НАТО и ЕС.
"Необходимость кардинальных изменений в спецслужбе вызвана скоростной мутацией вызовов, влияющих на уровень национальной безопасности. Служба должна не только анализировать угрозы в режиме онлайн, но и предсказывать новые, оперативно разрабатывая "вакцины", которые смогут нейтрализовать угрозы еще на этапе их возникновения", - сообщил Баканов.
Согласно новому концепту реформирования СБУ приоритетными направлениями станут:
Сообщается, что в ближайшее время законопроект о реформировании СБУ будет представлен президенту Украины и международным партнерам.
Напомним, летом был подготовлен пакет законопроектов по реформированию различных сфер управления государства, в частности по реформе Службы безопасности Украины.