Зеленский внес в Раду два неотложных законопроекта

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроекты об отсрочке штрафов для владельцев евроблях (№10462) и об ответственности за незаконное обогащение (№10461). Проекты зарегистрированы в парламенте как неотложные, но их тексты пока недоступны.

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Руслан Рябошапка сегодня заявил о намерении президента подать законопроект о штрафах к владельцам евроблях. По его словам законопроект об отсрочке штрафных санкций для нерастаможенных авто на иностранной регистрации был зарегистрирован еще в апреле.

"Президент лишь незначительным образом его изменил. Внес новый. Ничего нового для народных депутатов не будет", - сказал он.

По словам Рябошапки, если закон не будет принят, в Офисе президента соберут срочное совещание с Министерством внутренних дел.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сегодня обратился к спикеру Верховной рады Андрею Парубию с просьбой провести внеочередное заседание Совета в четверг, 18 июля. Президент хочет, что парламент принял перед выборами еще несколько законов, в том числе о штрафах для владельцев евроблях, Высшем антикоррупционном суде и незаконном обогащении.

Как сообщало РБК-Украина, Конституционный суд Украины 27 февраля опубликовал решение об отмене статьи УК о незаконном обогащении. В своем решении суд подчеркнул, что противодействие коррупции должно осуществляться исключительно правовыми средствами с соблюдением конституционных принципов и предписаний законодательства, принятого в соответствии с Конституцией.