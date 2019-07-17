Зеленський вніс в Раду два невідкладні законопроекти

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної ради законопроекти щодо відтермінування штрафів для власників євроблях (№10462) та щодо відповідальності за незаконне збагачення (№10461). Проекти зареєстровані у парламенті як невідкладні, але їх тексти поки що недоступні.

Заступник керівника Офісу президента України Руслан Рябошапка сьогодні заявив про намір президента подати законопроект щодо штрафів до власників євроблях. За його словами законопроект щодо відтермінування штрафних санкцій щодо не розмитнених авто на іноземній реєстрації був зареєстрований ще в квітні.

"Президент лише незначним чином його змінив. Вніс новий. Нічого нового для народних депутатів не буде", - сказав він.

За словами Рябошапки, якщо закон не буде прийнято, в Офісі президента зберуть термінову нараду з Міністерством внутрішніх справ.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський сьогодні звернувся до спікера Верховної ради Андрія Парубія з проханням провести позачергове засідання Ради у четвер, 18 липня. Президент хоче, що парламент прийняв перед виборами ще декілька законів, у тому числі щодо євроблях, Вищого антикорупційного суду та незаконного збагачення.

Як повідомляло РБК-Україна, Конституційний суд України 27 лютого опублікував рішення про скасування статті КК про незаконне збагачення. У своєму рішенні суд підкреслив, що протидія корупції має здійснюватися виключно правовими засобами з дотриманням конституційних принципів і приписів законодавства, прийнятого відповідно до Конституції.