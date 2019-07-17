ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Офис президента анонсировал совещание с МВД по "евробляхам"

Новости » Политика    17.07.2019 - 13:33
Офис президента анонсировал совещание с МВД по "евробляхам"
Фото: Руслан Рябошапка (РБК-Украина)

К участию в совещании также могут привлечь представителей Нацполиции и Минифраструктуры

В Офисе президента могут созвать срочное заседание силовых ведомств в случае отклонения парламентом законопроекта об отсрочке штрафных санкций для владельцев автомобилей на еврономерах. Об этом во время брифинга заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Руслан Рябошапка, передает корреспондент РБК-Украина.

Рябошапка отметил, что президент внес в Раду законопроект об отсрочке штрафных санкций для авто на еврономерах.

"Законопроект об отсрочке штрафных санкций для не растаможенных авто на иностранной регистрации был зарегистрирован еще в апреле. Президент лишь незначительным образом его изменил. Внес новый. Ничего нового для народных депутатов не будет", - говорит Рябошапка.

По словам Рябошапки, если закон не будет принят, в Офисе президента соберут срочное совещание с Министерством внутренних дел.

"Если этого не будет сделано...по не растаможенным автомобилям, нам придется созвать срочное совещание с колеми из МВД, Нацполиции, Минифраструктуры и представителями общественных объединений, искать такие механизмы. Однако закон пока таких механизмов не предусматривает", - добавил он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сегодня обратился к спикеру Верховной рады Андрею Парубию с просьбой провести внеочередное заседание Рады в четверг, 18 июля. Президент хочет, что парламент принял перед выборами еще несколько законопроектов, в том числе закон о растаможке автомобилей.

У Зеленского рассчитывают на запуск Рады в начале сентября
Новости Украины Владимир ЗеленскийполитикаВерховная Рада
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь