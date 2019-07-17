Офис президента анонсировал совещание с МВД по "евробляхам"

Фото: Руслан Рябошапка (РБК-Украина)

К участию в совещании также могут привлечь представителей Нацполиции и Минифраструктуры

В Офисе президента могут созвать срочное заседание силовых ведомств в случае отклонения парламентом законопроекта об отсрочке штрафных санкций для владельцев автомобилей на еврономерах. Об этом во время брифинга заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Руслан Рябошапка, передает корреспондент РБК-Украина.

Рябошапка отметил, что президент внес в Раду законопроект об отсрочке штрафных санкций для авто на еврономерах.

"Законопроект об отсрочке штрафных санкций для не растаможенных авто на иностранной регистрации был зарегистрирован еще в апреле. Президент лишь незначительным образом его изменил. Внес новый. Ничего нового для народных депутатов не будет", - говорит Рябошапка.

По словам Рябошапки, если закон не будет принят, в Офисе президента соберут срочное совещание с Министерством внутренних дел.

"Если этого не будет сделано...по не растаможенным автомобилям, нам придется созвать срочное совещание с колеми из МВД, Нацполиции, Минифраструктуры и представителями общественных объединений, искать такие механизмы. Однако закон пока таких механизмов не предусматривает", - добавил он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сегодня обратился к спикеру Верховной рады Андрею Парубию с просьбой провести внеочередное заседание Рады в четверг, 18 июля. Президент хочет, что парламент принял перед выборами еще несколько законопроектов, в том числе закон о растаможке автомобилей.