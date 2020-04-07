Президент Украины Владимир Зеленский частично изменил состав Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Соответствующий указ был обнародован во вторник, 7 апреля.

Так, президент ввел в состав СНБО министра финансов Украины Сергея Марченко, при этом вывел из состава бывшего главу Минфина Игоря Уманского.

Также Зеленский утвердил в персональном составе СНБО Главнокомандующего Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака.

Напомним, 19 марта Владимир Зеленский ввел в состав СНБО вице-премьер-министра - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова.

Кроме того, 13 марта Владимир Зеленский внес изменения в состав СНБО, введя министра иностранных дел Дмитрия Кулебу, премьер-министра Дениса Шмыгаля, вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадима Пристайко.

Добавим, что 25 февраля президент назначил заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Соловьева.