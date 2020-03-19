Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Президент ввел в состав СНБО Алексея Резникова

Президент Украины Владимир Зеленский частично изменил состав Совета национальной безопасности и обороны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Соответствующий указ был обнародован в четверг, 19 марта.

Так, президент ввел в состав СНБО вице-премьер-министра - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова.

Напомним, ранее 13 марта Владимир Зеленский внес изменения в состав СНБО, введя министра иностранных дел Дмитрия Кулебу, премьер-министра Дениса Шмыгаля, вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадима Пристайко.

Кроме того, 25 февраля президент назначил заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Соловьева.

Добавим, что 16 марта Владимир Зеленский создал Координационный совет по противодействию коронавирус. Совет был создан как консультативно-совещательный орган при президенте. Основной задачей Совета является мониторинг ситуации и выработки предложений относительно эффективных мер против распространения коронавируса.