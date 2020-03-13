ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Зеленский внес изменения в состав СНБО

Новости » Политика     13.03.2020 - 13:14
Зеленский внес изменения в состав СНБО
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский ввел новых министров и временно исполняющую обязанности директора ГБР

Президент Владимир Зеленский внес изменения в состав Совета национальной безопасности и обороны, введя временно исполняющую обязанности директора Государственного бюро расследований Ирину Венедиктову, министра обороны Андрея Тарана, министра финансов Игоря Уманского. Об этом говорится в указе президента.

Вместе с ними, Зеленский ввел в СНБО министра иностранных дел Дмитрия Кулебу, премьер-министра Дениса Шмыгаля, вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадима Пристайко.

Согласно указу президента, из состава совета вывели Алексея Гончарука, Андрея Загороднюка, Оксану Маркарова, Руслана Рябошапку.

Отметим, сейчас идет заседание СНБО, которое Зеленский созвал из-за коронавируса. Главные темы заседания - закрытие государственной границы и авиасообщение с рядом стран.

Вместе с тем, сегодня на заседании Кабинета министров Зеленский заявил, что статистика в Украине по коронавирусу одна из лучших по сравнению с другими странами мира. На этом же заседании глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что в Горловке подозревают 12 случаев заражения коронавирусом.

Зеленский: мы ликвидируем ГАСИ Зеленский назвал темы сегодняшнего заседания СНБО
Новости Украины Владимир ЗеленскийСНБО
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь