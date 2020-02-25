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Зеленский назначил заместителя секретаря СНБО

Новости » Политика     25.02.2020 - 20:42
Зеленский назначил заместителя секретаря СНБО
Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)

Соответствующий указ был обнародован 25 февраля

Президент Украины Владимир Зеленский назначил заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Соловьева. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Соответствующий указ был обнародован 25 февраля.

"Назначить Соловьева Алексея Станиславовича заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в указе №57/2020.

Зеленский назначил заместителя секретаря СНБОФото: Алексей Соловьев (apteka.ua)

Отметим, Алексей Соловьев учился в Днепропетровской государственной медицинской академии им. И. Мечникова и Днепропетровском университете экономики и права, (специальность "экономика предприятий"). Ранее занимал должности главы Госслужбы лекарственных средств и изделий медназначения, главы Госинспекции по контролю качества лекарственных средств Минздрава Украины, главный госинспектор Украины по контролю качества лекарственных средств. До текущего назначения занимал должность заместителя министра здравоохранения Украины.

Напомним, 13 февраля Владимир Зеленский сменил состав Совета национальной безопасности и обороны, введя туда нового главу Офиса президента Андрея Ермака. Вместе с тем, президент вывел из состава СНБО бывшего главу ОП Андрея Богдана.

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