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Зеленский назвал темы сегодняшнего заседания СНБО

Новости » Политика     13.03.2020 - 11:22
Зеленский назвал темы сегодняшнего заседания СНБО
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Украина сегодня закрывает границы и прекращает авиасообщение с рядом стран

На сегодняшнем заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) рассмотрят закрытие государственной границы и авиасообщения с рядом стран. Об этом на выездном заседании Кабинета министров рассказал президент Владимир Зеленский, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, после заседания Кабинета министров пройдет заседание СНБО по ситуации с коронавирусом.

"Мы обсудим вопрос закрытия границ и прекращения авиасообщения с рядом стран. Далее будет обсуждено обеспечение необходимыми лекарствами больниц и аптек, речь идет и о масках и об экспресс-тестах. Сейчас в некоторых аптеках цена тестов превышает, к сожалению, 10 тыс. гривен… У нас будет отдельный разговор и с производителями и с поставщиками", - отметил Зеленский.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что статистика в Украине по коронавирусу одна из лучших по сравнению с другими странами мира.

Сегодня стало известно о госпитализации студента в Кременчуге с подозрением на коронавирус. Его состояние ухудшилось после возвращения из поездки в Швецию, Финляндию и Эстонию.

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