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Зеленський вніс зміни до складу РНБО

Новини » Політика     13.03.2020 - 13:14
Зеленський вніс зміни до складу РНБО
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський ввів нових міністрів та тимчасово виконуючу обов’язки директора ДБР

Президент Володимир Зеленський вніс зміни до складу Ради національної безпеки та оборони, ввівши тимчасово виконуючу обов’язки директора Державного бюро розслідувань Ірину Венедиктову, міністра оборони Андрія Тарана, міністра фінансів Ігоря Уманського. Про це йдеться в указі президента.

Разом з ними, Зеленський ввів у РНБО міністра закордонних справ Дмитра Кулебу, прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, віце-прем’єр- міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Вадима Пристайка.

Відповідно до указу президента, зі складу ради вивели Олексія Гончарука, Андрія Загороднюка, Оксану Маркарову, Руслана Рябошапку.

Зазначимо, наразі триває засідання РНБО, яке Зеленський скликав через коронавірус. Головні теми засідання - закриття державного кордону та авіасполучення з рядом країн.

Разом з тим, сьогодні на засіданні Кабінету міністрів Зеленський заявив, що статистика в Україні по коронавірусу одна з кращих в порівнянні з іншими країнами світу. На цьому ж засіданні глава МВС України Арсен Аваков заявив, що у Горлівці підозрюють 12 випадків зараження на коронавірус.

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