В профессиональном теннисе не состоится ни одного матча до конца апреля

Теннисисты остаются без соревнований из-за коронавируса
Женская теннисная ассоциация (WTA) приняла решение отменить турнир в Боготе (Колумбия) из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщается на сайте организации.
Отмечается, что данная мера связана с решением правительства страны о запрете массовых мероприятий и частичном закрытии границ. Соревнования должны были пройти с 6 по 12 апреля.
Турнир WTA в Боготе стал последним соревнованием под эгидой этой организации, которое было запланировано на ближайшие пять недель. Таким образом, после его отмены в профессиональном теннисе не состоится ни одного матча до 20 апреля.
Также были отменены турниры в Индиан-Уэллс, запланированный на 9-22 марта, Майами (23 марта - 5 апреля), Чарлстоне (4-12 апреля) и соревнования серии 125k в Гвадалахаре, который должен был стартовать 15 марта.
Ранее WTA не стала объявлять о приостановке своих сезонов, как это сделало руководство Международной федерации тенниса (ITF) и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
Пандемия коронавируса может затронуть и турниры серии Большого шлема: вариант отмены соревнования рассматривают организаторы Уимблдона и Ролан Гаррос.
Напомним, из-за отмены турнира в Индиан-Уэллсе первая ракетка Украины Элина Свитолина не сможет защитить прошлогодние очки за выступление на турнире и потеряет место в топ-5 рейтинга.