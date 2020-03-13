В профессиональном теннисе не состоится ни одного матча до конца апреля

Фото: профессионального тенниса не будет минимум 5 недель (wtatennis.com)

Теннисисты остаются без соревнований из-за коронавируса

Женская теннисная ассоциация (WTA) приняла решение отменить турнир в Боготе (Колумбия) из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщается на сайте организации.

Отмечается, что данная мера связана с решением правительства страны о запрете массовых мероприятий и частичном закрытии границ. Соревнования должны были пройти с 6 по 12 апреля.

Турнир WTA в Боготе стал последним соревнованием под эгидой этой организации, которое было запланировано на ближайшие пять недель. Таким образом, после его отмены в профессиональном теннисе не состоится ни одного матча до 20 апреля.

Также были отменены турниры в Индиан-Уэллс, запланированный на 9-22 марта, Майами (23 марта - 5 апреля), Чарлстоне (4-12 апреля) и соревнования серии 125k в Гвадалахаре, который должен был стартовать 15 марта.

Ранее WTA не стала объявлять о приостановке своих сезонов, как это сделало руководство Международной федерации тенниса (ITF) и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Пандемия коронавируса может затронуть и турниры серии Большого шлема: вариант отмены соревнования рассматривают организаторы Уимблдона и Ролан Гаррос.

Напомним, из-за отмены турнира в Индиан-Уэллсе первая ракетка Украины Элина Свитолина не сможет защитить прошлогодние очки за выступление на турнире и потеряет место в топ-5 рейтинга.