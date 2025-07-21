Зеленський: внаслідок обстрілу України загинули двоє людей, 15 - отримали поранення

Внаслідок масованого обстрілу, у ніч на 21 липня, в Україні загинули двоє людей. Станом на зараз відомо про 15 постраждалих, серед яких є 12-річний хлопчик.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента Володимира Зеленського.
За словами Зеленського, внаслідок обстрілу є пошкодження у:
Зокрема безпілотні літальні апарати (БпЛА) збивались над:
Фото: наслідки обстрілу України (t.me/V_Zelenskiy_official)
Президент додав, що через масовано атаку у Києві горіли дитячий садочок, житлові будинки, інша цивільна інфраструктура. Зокрема є руйнування звичайних будинків у Харкові, Івано-Франківську й області.
Станом на зараз відомо про:
Фото: наслідки обстрілу України (t.me/V_Zelenskiy_official)
"Багато збиттів, але, на жаль, не все. Тому маємо продовжувати масштабування перехоплювачів. Це те рішення, що дозволить захиститися від масованих атак", - зауважив президент.
У ніч на 21 липня російські терористи запустили проти України 450 засобів повітряного нападу, серед яких:
Станом на 09:30 підтверджено збиття та подавлення 224 засобів повітряного нападу. Зокрема ще 203 БпЛА були локаційно втрачені внаслідок роботи засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).
Більше про ситуацію в Києві - у матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.