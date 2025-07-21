Зеленський: внаслідок обстрілу України загинули двоє людей, 15 - отримали поранення

За словами Зеленського, внаслідок обстрілу є пошкодження у:

Києві та Київській області;

Харківській області;

Івано-Франківській області.

Зокрема безпілотні літальні апарати (БпЛА) збивались над:

Сумською області;

Хмельницькою областю;

Кіровоградською областю;

Миколаївською областю;

Полтавською областю;

Херсонською областю.

Фото: наслідки обстрілу України (t.me/V_Zelenskiy_official)

Президент додав, що через масовано атаку у Києві горіли дитячий садочок, житлові будинки, інша цивільна інфраструктура. Зокрема є руйнування звичайних будинків у Харкові, Івано-Франківську й області.

Станом на зараз відомо про:

15 постраждалих , серед яких є 12-річний хлопчик;

, серед яких є 12-річний хлопчик; двох загиблих.

Фото: наслідки обстрілу України (t.me/V_Zelenskiy_official)

"Багато збиттів, але, на жаль, не все. Тому маємо продовжувати масштабування перехоплювачів. Це те рішення, що дозволить захиститися від масованих атак", - зауважив президент.