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Зеленський: внаслідок обстрілу України загинули двоє людей, 15 - отримали поранення

Фото: наслідки обстрілу Харківської області (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Сергій Пишкін

Внаслідок масованого обстрілу, у ніч на 21 липня, в Україні загинули двоє людей. Станом на зараз відомо про 15 постраждалих, серед яких є 12-річний хлопчик.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента Володимира Зеленського.

За словами Зеленського, внаслідок обстрілу є пошкодження у: 

  • Києві та Київській області; 
  • Харківській області; 
  • Івано-Франківській області. 

Зокрема безпілотні літальні апарати (БпЛА) збивались над: 

  • Сумською області; 
  • Хмельницькою областю; 
  • Кіровоградською областю; 
  • Миколаївською областю; 
  • Полтавською областю; 
  • Херсонською областю. 
 

Фото: наслідки обстрілу України  (t.me/V_Zelenskiy_official)

Президент додав, що через масовано атаку у Києві  горіли дитячий садочок, житлові будинки, інша цивільна інфраструктура. Зокрема є руйнування звичайних будинків у Харкові, Івано-Франківську й області. 

Станом на зараз відомо про: 

  • 15 постраждалих, серед яких є 12-річний хлопчик; 
  • двох загиблих
 

Фото: наслідки обстрілу України  (t.me/V_Zelenskiy_official)

"Багато збиттів, але, на жаль, не все. Тому маємо продовжувати масштабування перехоплювачів. Це те рішення, що дозволить захиститися від масованих атак", - зауважив президент. 

Обстріл України у ніч на 21 липня

У ніч на 21 липня російські терористи запустили проти України 450 засобів повітряного нападу, серед яких:

  • 426 дронів;
  • п'ять аеробалістичних ракет Х-47 М2 “Кинджал”;
  • чотири крилаті ракети "Калібр";
  • одну крилату ракету "Іскандер-К";
  • 14 крилатих ракет Х-101.

Станом на 09:30 підтверджено збиття та подавлення 224 засобів повітряного нападу. Зокрема ще 203 БпЛА були локаційно втрачені внаслідок роботи засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Більше про ситуацію в Києві - у матеріалі РБК-Україна.

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