Зеленский: в результате обстрела Украины погибли два человека, 15 - получили ранения

В результате массированного обстрела, в ночь на 21 июля, в Украине погибли два человека. По состоянию на сейчас известно о 15 пострадавших, среди которых есть 12-летний мальчик.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента Владимира Зеленского.
По словам Зеленского, в результате обстрела есть повреждения в:
В частности беспилотные летательные аппараты (БпЛА) сбивались над:
Фото: последствия обстрела Украины (t.me/V_Zelenskiy_official)
Президент добавил, что из-за массированной атаки в Киеве горели детский сад, жилые дома, другая гражданская инфраструктура. В частности есть разрушения обычных домов в Харькове, Ивано-Франковске и области.
По состоянию на сейчас известно о:
Фото: последствия обстрелов Украины (t.me/V_Zelenskiy_official)
"Много сбитий, но, к сожалению, не все. Поэтому должны продолжать масштабирование перехватчиков. Это то решение, которое позволит защититься от массированных атак", - отметил президент.
В ночь на 21 июля российские террористы запустили против Украины 450 средств воздушного нападения, среди которых:
По состоянию на 09:30 подтверждено сбитие и подавление 224 средств воздушного нападения. В частности еще 203 БпЛА были локально потеряны в результате работы средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
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