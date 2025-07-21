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Зеленский: в результате обстрела Украины погибли два человека, 15 - получили ранения

Фото: последствия обстрела Харьковской области (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Сергей Пышкин

В результате массированного обстрела, в ночь на 21 июля, в Украине погибли два человека. По состоянию на сейчас известно о 15 пострадавших, среди которых есть 12-летний мальчик.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента Владимира Зеленского.

По словам Зеленского, в результате обстрела есть повреждения в:

  • Киеве и Киевской области;
  • Харьковской области;
  • Ивано-Франковской области.

В частности беспилотные летательные аппараты (БпЛА) сбивались над:

  • Сумской области;
  • Хмельницкой областью;
  • Кировоградской областью;
  • Николаевской областью;
  • Полтавской областью;
  • Херсонской областью.
 

Фото: последствия обстрела Украины (t.me/V_Zelenskiy_official)

Президент добавил, что из-за массированной атаки в Киеве горели детский сад, жилые дома, другая гражданская инфраструктура. В частности есть разрушения обычных домов в Харькове, Ивано-Франковске и области.

По состоянию на сейчас известно о:

  • 15 пострадавших, среди которых есть 12-летний мальчик;
  • двух погибших.
 

Фото: последствия обстрелов Украины (t.me/V_Zelenskiy_official)

"Много сбитий, но, к сожалению, не все. Поэтому должны продолжать масштабирование перехватчиков. Это то решение, которое позволит защититься от массированных атак", - отметил президент.

 

Обстрел Украины в ночь на 21 июля

В ночь на 21 июля российские террористы запустили против Украины 450 средств воздушного нападения, среди которых:

  • 426 дронов;
  • пять аэробаллистических ракет Х-47 М2 "Кинжал";
  • четыре крылатые ракеты "Калибр";
  • одну крылатую ракету "Искандер-К";
  • 14 крылатых ракет Х-101.

По состоянию на 09:30 подтверждено сбитие и подавление 224 средств воздушного нападения. В частности еще 203 БпЛА были локально потеряны в результате работы средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Больше о ситуации в Киеве - в материале РБК-Украина.

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