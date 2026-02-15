UA

Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Зеленський визнав, що відсутність Європи в переговорах з РФ є "великою помилкою"

Фото: президент Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Майже повна відсутність представників Європи у переговорах з РФ щодо миру є "великою помилкою" з негативними для України наслідками.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на Мюнхенській конференції з безпеки, повідомляє РБК-Україна з посиланням на EuroNews.

Читайте також: Зеленський назвав ключову тему мирних переговорів у Женеві

"Зеленський заявив, що це "велика помилка" - те, що європейські лідери "практично не присутні за столом переговорів",  які відбуваються за посередництва США щодо припинення війни з Росією" - пише видання.

У своїй основній промові в Мюнхені глава деражви повідомив, що Київ працює над тим, щоб враховувати "інтереси та голос Європи" в переговорах. Він стверджував, що будь-який сталий мир має відображати проблеми безпеки всього континенту, а не лише України та США.

Як пише видання, зауваження Зеленського перегукуються з коментарями президента Франції Еммануеля Макрона, який припустив, що Європі доведеться самостійно переосмислити архітектуру безпеки континенту, протистоячи агресору, який перебуває в стані "цукрового кайфу" від війни.

Український лідер також висловив стурбованість тим, що обговорення "поступок" часто зосереджуються лише на Україні, без прохання про рівні компроміси з боку Росії.

"Занадто часто ці поступки обговорюються лише в контексті України, а не Росії", - додав він і припустив, що це несе ризики винагороджувати агресію, а не стримувати її.

Відсутність Європи в ключових переговорах, зазначив Зеленський, посилює цей дисбаланс.

 

Нагадаємо, що в Європі теж не в захваті, що не беруть участь в переговорах щодо миру в Україні. Наприклад, глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що Європа має брати участь у діалозі щодо миру, адже саме вона платить за зброю для України, на якій США, ключовий переговірник, заробляють гроші.

Днями також повідомлялось, що Естонія і Латвія хочуть повернути Європу за стіл переговорів щодо України.

Як відомо, ЄС брав участь у переговорах щодо миру трохи раніше, але наразі Штати, Україна та Росія домовляються про мир без участі представників Європи. Наступний раунд переговорів запланований у Женеві вже 17-18 лютого.

