Зеленський визнав, що відсутність Європи в переговорах з РФ є "великою помилкою"

"Зеленський заявив, що це "велика помилка" - те, що європейські лідери "практично не присутні за столом переговорів", які відбуваються за посередництва США щодо припинення війни з Росією" - пише видання.

У своїй основній промові в Мюнхені глава деражви повідомив, що Київ працює над тим, щоб враховувати "інтереси та голос Європи" в переговорах. Він стверджував, що будь-який сталий мир має відображати проблеми безпеки всього континенту, а не лише України та США.

Як пише видання, зауваження Зеленського перегукуються з коментарями президента Франції Еммануеля Макрона, який припустив, що Європі доведеться самостійно переосмислити архітектуру безпеки континенту, протистоячи агресору, який перебуває в стані "цукрового кайфу" від війни.

Український лідер також висловив стурбованість тим, що обговорення "поступок" часто зосереджуються лише на Україні, без прохання про рівні компроміси з боку Росії.

"Занадто часто ці поступки обговорюються лише в контексті України, а не Росії", - додав він і припустив, що це несе ризики винагороджувати агресію, а не стримувати її.

Відсутність Європи в ключових переговорах, зазначив Зеленський, посилює цей дисбаланс.