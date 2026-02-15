Зеленский признал, что отсутствие Европы в переговорах с РФ является "большой ошибкой"

"Зеленский заявил, что это "большая ошибка" - то, что европейские лидеры "практически не присутствуют за столом переговоров", которые происходят при посредничестве США по прекращению войны с Россией" - пишет издание.

В своей основной речи в Мюнхене глава деражвы сообщил, что Киев работает над тем, чтобы учитывать "интересы и голос Европы" в переговорах. Он утверждал, что любой устойчивый мир должен отражать проблемы безопасности всего континента, а не только Украины и США.

Как пишет издание, замечания Зеленского перекликаются с комментариями президента Франции Эммануэля Макрона, который предположил, что Европе придется самостоятельно переосмыслить архитектуру безопасности континента, противостоя агрессору, который находится в состоянии "сахарного кайфа" от войны.

Украинский лидер также выразил обеспокоенность тем, что обсуждение "уступок" часто сосредотачиваются только на Украине, без просьбы о равных компромиссах со стороны России.

"Слишком часто эти уступки обсуждаются только в контексте Украины, а не России", - добавил он и предположил, что это предполагает риски для вознаграждения агрессии, а не ее сдерживания.

Отсутствие Европы в ключевых переговорах, отметил Зеленский, усиливает этот дисбаланс.