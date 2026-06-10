Макрон запросив Зеленського на саміт G7, де буде Трамп

"Це дуже важливо для нас, тому що нам потрібно відновити консенсус у рамках G7 щодо підтримки України з різних аспектів війни, включаючи необхідність переговорів", - наголосив він, натякаючи на розбіжності між європейцями та президентом США Дональдом Трампом з цього питання.

Саміт G7 розпочнеться в понеділок, 15 червня, в Евіані, на південному сході Франції. Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк закликав держави-члени поставити права людини "у центр своїх обговорень".

Окрім українського лідера, на саміт запросили лідерів Єгипту, Саудівської Аравії, Катару та ОАЕ. Головною темою для цієї зустрічі стане війна на Близькому Сході.

Зокрема, учасники обговорять закриття Ормузької протоки, що має реальний вплив на світову економіку через стрімке зростання цін на паливо. Також лідери зосередяться на переговорах щодо Ірану.

Георгій Тихий повідомив, що Україна завжди підтримує проведення зустрічей зі США, однак графіки лідерів на саміті G7 у Франції ще узгоджуються.

"Що стосується контактів зі Сполученими Штатами. Мабуть, ще ранувато говорити, тому що узгоджуються графіки лідерів, не лише нашого лідера, а й різних лідерів. Але ми завжди за контакти з американською стороною", - зазначив він.

Тихий нагадав, що нещодавно президент України говорив з представниками Трампа. Він також підкреслив, що Київ намагається "вийти на хороші, великі новини, якраз у районі саміту G7".

"І, звісно, якщо була би змога організувати зустріч президентів, ми були би за. Але, мабуть, ще ранувато говорити, будемо дивитися, як будуть узгоджуватись графіки. І можу підтвердити, що дійсно президент запрошений в Евіан", - заявив речник МЗС.