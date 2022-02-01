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Зеленский о визитах западных партнеров: слухи не сбылись, никто не решает нашу судьбу за спинами

Автор: Мария Кучерявец

Президент Владимир Зеленский отметил ряд запланированных визитов западных чиновников в Киев. Он отметил, что это является подтверждением того, что никто не решает дою Украины за ее спиной.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на его выступление в Раде.

"Слухи, сплетни, прогнозы крупных блогеров и Ванги не сбылись. Никто не решает нашу судьбу за нашими спинами. Это очень важно. Все едут к нам. Нам готовы подставить плечо, а не подножку, и мы за это благодарны нашим партнерам.", - отметил Зеленский.

Напомним, ранее сообщалось, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на этой неделе приедет в Украину, во время визита он проведет встречи с президентом Владимиром Зеленским и премьером Денисом Шмыгалем.

Кроме того, завтра приедет британский премьер Борис Джонсон, визит которого направлен на дипломатическую разрядку ситуации на фоне угрозы вторжения России в Украину.

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