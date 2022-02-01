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Зеленський про візити західних партнерів: чутки не справдились, ніхто не вирішує нашу долю за спинами

Автор: Марія Кучерявець

Президент Володимир Зеленський відзначив низку запланованих візитів західних посадовців до Києва. Він зазначив, що це є підтвердженням того, що ніхто не вирішує дою України за її спиною.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на його виступ у Раді.

"Чутки, плітки, прогнози великих блогерів і Ванги не справдились. Ніхто не вирішує нашу долю за нашими спинами. Це дуже важливо. Всі їдуть до нас. Нам готові підставити плече, а не підніжку і ми за це вдячні нашим партнерам", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький цього тижня приїде в Україну, під час візиту він проведе зустрічі з президентом Володимиром Зеленським і прем'єром Денисом Шмигалем.

Крім того, завтра приїде британський прем'єр Борис Джонсон, візит якого спрямований на дипломатичну розрядку ситуації на тлі загрози вторгнення Росії в Україну.

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