Джонсон завтра посетит Украину. Перед этим - позвонит Путину

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон завтра посетит Украину. Перед своим визитом, сегодня, он позвонит президенту РФ Владимиру Путину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Independent.

По данным СМИ, что Джонсон поговорит с Путиным сегодня во второй половине дня. После чего, на следующий день премьер прибудет в Украину вместе с британским главой МИД.

"Я собираюсь сказать президенту Путину, что нам всем необходимо отойти от края... Любое вторжение в Украину, за пределы территорий, которые Россия захватила в 2014 году, будет абсолютной катастрофой для мира и прежде всего для России", - отметил Джонсон.

Отметим, сегодня министр иностранных дел Дмитрий Кулеба также подтвердил визит британского премьера Джонсона в Украину.

"На днях в Украине будет британский премьер", - отметил Кулеба.