Моравецкий приедет с визитом в Украину. Встретится с Зеленским и Шмыгалем

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на следующей неделе приедет в Украину. Его визит запланирован на 1 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter спикера польского правительства Петра Мюллера.

"Польша поддерживает Украину в предотвращении агрессии России. Премьер-министр Моравецкий встретится во вторник в Киеве с президентом и премьер-министром Украины. Мы сделаем все возможное, чтобы сохранить мир в Европе", - отметил он.

Отметим, накануне в Польше прошло заседание Совета национальной безопасности, в ходе которого обсуждалась угроза вторжения России в Украину. До этого Варшава обратилась к НАТО и Евросоюзу с просьбой оказать поддержку Киеву.

Сегодня также стало известно, что премьер-министр Британии Борис Джонсон на следующей неделе приедет в Украину на фоне угрозы российского вторжения. После визита у него запланированы переговоры с президентом России Владимиром Путиным.