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Зеленський про візит лідерів країн Африки: побачили хто за мир, а хто сам по собі війна

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Неділя 18 червня 2023 22:47
Зеленський про візит лідерів країн Африки: побачили хто за мир, а хто сам по собі війна Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Делегація лідерів країн Африки цього тижня з візитом відвідали Україну та Росію. Вони змогли особисто побачити, хто зацікавлений у мирі, а хто сам по собі війна.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення глави держави.

"Усі ми бачили, як пройшов візит делегації африканських лідерів та представників країн Африки. Візит в Україну, потім візит в державу-терориста. Делегація мала змогу побачити, хто насправді зацікавлений у мирі, а хто насправді сам по собі війна", - заявив він.

Зеленський додав, що в Україні йшлося про формулу миру, "пункт за пунктом, весь зміст".

"Все, що говорилося в Росії, - було про війну, про те, як знищувати життя далі. Очевидна річ. Немає альтернативи формули миру, добре, що світ все більше і більше це чує і бачить", - заявив президент.

Візит делегації лідерів африканських країн

16 червня президенти ПАР, Замбії, Сенегалу, прем'єр Єгипту та інші чиновники країн Африки відвідали Київ та зустрілися з главою держави Володимиром Зеленським. Також лідер Південної Африки представив "мирний план" для України, що складається із 10 пунктів.

Після України лідери африканських країн вирушили до Росії, де зустрілися із російським диктатором Володимиром Путіним.

Радник голови ВП Михайло Подоляк різко прокоментував зустріч Путіна з лідерами африканських країн та риторику глави Кремля.

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