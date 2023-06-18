Зеленский о визите лидеров стран Африки: увидели кто за мир, а кто сам по себе война

Делегация лидеров стран Африки на этой неделе с визитом посетили Украину и Россию. Они смогли лично увидеть, кто заинтересован в мире, а кто сам по себе война.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение главы государства.

"Все мы видели, как прошел визит делегации африканских лидеров и представителей стран Африки. Визит в Украину, затем визит в государство-террориста. Делегация имела возможность увидеть, кто на самом деле заинтересован в мире, а кто на самом деле сам по себе война", - заявил он.

Зеленский добавил, что в Украине говорилось о формуле мира, "пункт за пунктом, все содержание".

"Все, что говорилось в России, - было о войне, о том, как уничтожать жизнь дальше. Очевидная вещь. Нет альтернативы формуле мира, хорошо, что мир все больше и больше это слышит и видит", - заявил президент.

Визит делегации лидеров африканских стран

16 июня президенты ЮАР, Замбии, Сенегала, премьер Египта и другие чиновники стран Африки посетили Киев и встретились с главой государства Владимиром Зеленским. Также лидер Южной Африки представил "мирный план" для Украины, состоящий из 10 пунктов.

После Украины лидеры африканских стран отправились в Россию, где встретились с российским диктатором Владимиром Путиным.

Советник главы ОП Михаил Подоляк резко прокомментировал встречу Путина с лидерами африканских стран и риторику главы Кремля.

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