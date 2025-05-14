Зеленський: війна не триватиме 10 років, Україна не витримає

На питання про тривалість війни глава держави відповів, що не знає, коли вона закінчиться, але не через 10 років.

"Ніхто не знає, як довго вона (війна, - ред.) триватиме. Але не 10 років. Україна не витримає. […] Це дорого коштує всім, і не лише друзям, а й ворогам", - заявив Зеленський.

За словами президента, Україна наразі твердо тримає: постачання зброї та безпілотників покращилися, навіть якщо бюрократичні затримки залишаються проблемою.

При цьому Зеленський закликав США та Європейський Союз до нового раунду жорстких санкцій проти Росії. Він також заявив про єдність між Францією, Великою Британією та Німеччиною, які, за його словами, утворюють активну "трійку" - тісно скоординоване об'єднання, яке постійно контактує з Україною.