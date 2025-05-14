Зеленський: війна не триватиме 10 років, Україна не витримає

Президент Володимир Зеленський заявив, що війна в Україні не триватиме ще 10 років. Він вважає, що десятилітній конфлікт дорого обійдеться всім сторонам.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Зеленського в інтерв'ю західним ЗМІ.
На питання про тривалість війни глава держави відповів, що не знає, коли вона закінчиться, але не через 10 років.
"Ніхто не знає, як довго вона (війна, - ред.) триватиме. Але не 10 років. Україна не витримає. […] Це дорого коштує всім, і не лише друзям, а й ворогам", - заявив Зеленський.
За словами президента, Україна наразі твердо тримає: постачання зброї та безпілотників покращилися, навіть якщо бюрократичні затримки залишаються проблемою.
При цьому Зеленський закликав США та Європейський Союз до нового раунду жорстких санкцій проти Росії. Він також заявив про єдність між Францією, Великою Британією та Німеччиною, які, за його словами, утворюють активну "трійку" - тісно скоординоване об'єднання, яке постійно контактує з Україною.
Нагадаємо, що після зустрічі "коаліції рішучих" у Києві 10 травня союзники України поставили дедлайн РФ для згоди на припинення вогню. В Україні заявили, що готові з 12 травня до всеосяжного перемир'я, але відповіді з Москви так і не було.
Натомість російський диктатор Володимир Путін заявив, що хоче відновити прямі переговори з Україною у Стамбулі 15 травня. У Кремлі уточнювали, що хочуть переговорів з позиції 2022 року, але з урахуванням позиції "на землі".
Президент України Володимир Зеленський заявив, що чекатиме на Путіна 15 травня у Туреччині, але він наголосив, що говоритиме тільки з диктатором, а не з кремлівськими посадовцями.
Як розповів президент України, якщо Путін приїде до Туреччини, то він хоче обговорити з диктатором припинення вогню та обмін полонених.
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