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Зеленський виступить із відеозверненням перед парламентом Австрії

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Австрія, Понеділок 27 березня 2023 01:11
Зеленський виступить із відеозверненням перед парламентом Австрії Фото: Президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський із відеозверненням виступить перед Бундесратом Австрії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт парламенту Австрії.

"Володимир Зеленський виступить у парламенті Австрії 27 березня о 9:05. Після відеозвернення президента України посадовці Бундесрату розпочнуть засідання національної ради", - йдеться у повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що Австрія як учасниця Римського статуту арештує та видасть російського диктатора Володимира Путіна Міжнародному кримінальному суду, якщо він вирішить приїхати до країни.

Нагадаємо, Володимир Зеленський розповів, чому анонсований контрнаступ ЗСУ ще не розпочався.

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