Зеленский выступит с видеообращением перед парламентом Австрии

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт парламента Австрии .

"Владимир Зеленский выступит в парламенте Австрии 27 марта в 9.05. После видеообращения президента Украины должностные лица Бундесрата начнут заседание национального совета", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что Австрия, как участница Римского устава, арестует и выдаст российского диктатора Владимира Путина Международному уголовному суду, если он решит приехать в страну.

Напомним, Владимир Зеленский рассказал, почему анонсированное контрнаступление ВСУ еще не началось.

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