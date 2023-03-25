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Зеленський пояснив, чому анонсований контрнаступ ЗСУ ще не розпочався

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Київ, Субота 25 березня 2023 09:42
Зеленський пояснив, чому анонсований контрнаступ ЗСУ ще не розпочався Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Україна ще поки не може розпочати свій контрнаступ, який анонсувався раніше. Оскільки наша країна чекає на достатню кількість зброї від партнерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави держави в інтерв'ю японському виданню The Yomiuri Shimbun.

Президент наголосив на необхідності додаткової підтримки зброєю від союзників, зокрема, Україні потрібні боєприпаси й винищувачі.

Своєю чергою він описав ситуацію на сході складною та повторив, що причина тому - брак боєприпасів.

"Чекаємо боєприпасів від наших партнерів", - сказав Зеленський, зазначивши, що російські окупанти щодня використовують утричі більше боєприпасів, ніж українські сили.

Він підкреслив, що Україна не може відправляти своїх хоробрих захисників у контрнаступ без достатньої кількості озброєння.

Нагадаємо, раніше очільник ГУР МО Кирило Буданов анонсував, що цією весною Україна планує великий контрнаступ і бойові дії на лінії фронту будуть в цей період "найспекотнішими".

Додамо, як нещодавно заявили в Міноборони, у відомстві не розголошують плани ЗСУ щодо проведення контрнаступу для деокупації територій від російських загарбників. При цьому захисники роблять усе для звільнення наших земель.

Зазначимо, як нещодавно заявив радник головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, американський офіцер Ден Райс, Україна матиме дуже потужний контрнаступ, який шокує світ.

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