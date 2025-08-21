Зеленський висловився щодо виборів в Україні

"Був би задоволений, якби вибори вже відбулися"

Глава держави наголосив, що виборча тема не повинна розколювати суспільство під час війни.

"Я був би задоволений, якщо б вибори вже були. Щоб вже закінчити з цією темою, тому що ця тема нічого не дає, окрім колотнечі і політичних закликів, плакатів тощо", – сказав Зеленський.

Головний пріоритет - завершення війни

Президент підкреслив, що першочерговим завданням для нього залишається завершення війни, а не внутрішні політичні дискусії.

"Головне, щоб вони дали мені можливість закінчити війну, а не розкололи державу до цього. Це єдине прохання до всіх охочих", - заявив він.