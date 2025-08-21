Зеленський висловився щодо виборів в Україні

Обговорення теми виборів нічого не дає Україні. Політичних дискусій не повинно бути під час війни.
Про це під час зустрічі з журналістами 20 серпня заявив президент Володимир Зеленський, передає кореспондент РБК-Україна.
Глава держави наголосив, що виборча тема не повинна розколювати суспільство під час війни.
"Я був би задоволений, якщо б вибори вже були. Щоб вже закінчити з цією темою, тому що ця тема нічого не дає, окрім колотнечі і політичних закликів, плакатів тощо", – сказав Зеленський.
Президент підкреслив, що першочерговим завданням для нього залишається завершення війни, а не внутрішні політичні дискусії.
"Головне, щоб вони дали мені можливість закінчити війну, а не розкололи державу до цього. Це єдине прохання до всіх охочих", - заявив він.
Нагадаємо, дані опитування Центру Разумкова в березні 2025 року свідчать, що лише 22% українців позитивно ставляться до проведення президентських чи парламентських виборів до завершення війни. Більшість опитаних (66%) ставляться до цього негативно.
Дані опитувань свідчать, що Зеленський зберігає високу підтримку українців. Однак його основний конкурент, колишній головком ЗСУ Валерій Залужний, має вищий рейтинг.
Президентська партія "Слуга народу" суттєво втратила довіру громадян та зможе претендувати на значно більш скромний результат, ніж у 2019 році. Зараз вона сформувала монобільшість та контролює Верховну Раду. Через це усі важелі влади зосереджені у президента, хоча за Конституцією Україна парламентсько-президентською державою.
Нагадаємо, виборчі комісії Великої Британії та України підписали угоду про співпрацю. Очікується, що Київ отримає допомогу в плануванні майбутніх післявоєнних виборів.