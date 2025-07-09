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Зеленський чи Залужний: кому найбільше довіряють українці

Україна, Середа 09 липня 2025 10:48
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Зеленський чи Залужний: кому найбільше довіряють українці Фото: Залужний, як і раніше, випереджає Зеленського в рейтингу довіри (president.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

У липні 2025 року колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зберігає найвищий рівень довіри серед українців. Йому довіряють 73% респондентів, не довіряють 18%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

За даними соціологів, найвищий рівень довіри до Залужного був минулого року перед його відставкою у лютому 2024 року та одразу після. Тоді рейтинг сягав 90%.
Зеленський чи Залужний: кому найбільше довіряють українці

Президент України Володимир Зеленський посідає другу позицію із рівнем довіри 67%. Йому не довіряють 29% українців.

Рейтинг Зеленського впав після відставки Залужного з 68% до 57%. Він зріс на початку 2025 року після погіршення відносин зі США і залишається стабільним з березня.

Зеленський чи Залужний: кому найбільше довіряють українці

Голова ГУР Кирило Буданов на третьому місці (56%). Не довіряють - 22%.

Далі йде нинішній головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський - (41%). Натомість йому не довіряють 37% респондентів.

Прем'єр-міністру Денису Шмигалю довіряють 25% опитаних, не довіряють 53%.
Зеленський чи Залужний: кому найбільше довіряють українці

Опитування проведене 4-5 липня 2025 року серед 1000 респондентів. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення (помилка - не більш 3,1% з довірчою ймовірністю 0,95).

Дані опитувань свідчили, що Залужний випереджає Зеленського в рейтингу довіри.

Директор Соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович у травні сказав в інтерв'ю РБК-Україна, що рейтинг Залужного принаймні не нижчий, ніж у Зеленського.

Дані опитування компанії Info Sapiens у червні 2025 року дають аналогічні дані: Залужному довіряють 71%, Зеленському - 63,5%.

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