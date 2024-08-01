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Українці висловили ставлення до політичних партій та відповіли, коли хочуть виборів

Україна, Четвер 01 серпня 2024 15:03
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Українці висловили ставлення до політичних партій та відповіли, коли хочуть виборів Фото: українці визначилися з підтримкою партій (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У травні 2024 року більшість українців (72%) виступають проти проведення виборі в умовах повномасштабної війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування, яке провів Національний демократичний інститут (НДІ).

Підтримують проведення виборів до закінчення війни 24% респондентів

Українці висловили ставлення до політичних партій та відповіли, коли хочуть виборів

Рейтинг партій

За даними опитування, 28% респондентів висловили позитивне ставлення до неіснуючої партії, очоленої телеведучим Сергієм Притулою, негативне - також 28%.

Позитивне ставлення до партії "Європейська солідарність" (Петро Порошенко) висловили 23% опитаних, негативне - 47%.

Партія УДАР мера Києва Віталія Кличка має підтримку 18% респондентів, негативно ставляться до неї 34% респондентів.

До партії "Розумна політика" (екс-голова Верховної Ради Дмитро Разумков) позитивно ставляться 18%, негативно - 27%.

Партія "Голос" (Кіра Рудик) отримала схвальні відгуки 13%, негативні - 29%.

Правляча партія "Слуга народу" (Олена Шуляк) має підтримку 13% українців, водночас 48% не схвалюють її діяльність.

До партії "Українська стратегія" екс-прем'єра Володимир Гройсмана позитивно ставляться 12%, негативно - 36%.

Партію "Батьківщина" Юлії Тимошенко підтримують 9%, проти - 57%.

Партія "Опозиційна платформа - За життя" отримала 4% позитивних відгуків та 71% негативних.

Українці висловили ставлення до політичних партій та відповіли, коли хочуть виборів

Водночас формулювання в опитуванні не передбачає, що респонденти планують голосувати за ці партії.

Загальнонаціональне телефонне опитування 8 - 25 травня 2024 року серед 2 508 українців. Польові роботи проводилися Київським міжнародним інститутом соціології КМІС.

Нагадаємо, в травні 2024 року найбільшою підтримкою українців користуються Збройні сили України (91%). Рейтинг президента Володимира Зеленського значно впав за останні півроку та стабілізувався близько 45%.

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