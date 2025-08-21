Зеленский высказался о выборах в Украине

"Был бы доволен, если бы выборы уже состоялись"

Глава государства подчеркнул, что избирательная тема не должна раскалывать общество во время войны.

"Я был бы доволен, если бы выборы уже были. Чтобы уже закончить с этой темой, потому что эта тема ничего не дает, кроме потасовки и политических призывов, плакатов и т.д.", - сказал Зеленский.

Главный приоритет - завершение войны

Президент подчеркнул, что первоочередной задачей для него остается завершение войны, а не внутренние политические дискуссии.

"Главное, чтобы они дали мне возможность закончить войну, а не раскололи государство до этого. Это единственная просьба ко всем желающим", - заявил он.