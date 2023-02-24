Зеленський висловився про чутки щодо заміни Резнікова на Буданова

"Ті чи інші рішення, які я приймаю на Ставці, що стосуються особистостей чи безпеки та оборони нашої держави, я не обговорюю публічно. Одне з таких рішень - це ситуація в деяких регіонах та деяких інституціях, де я мав думки не суто до цього міністерства (Міноборони - ред.), а суто до інфраструктури, яка має забезпечити нам безпеку, посилити це військовими чи розвідниками, чи службовцями", - заявив глава держави.

Він уточнив, що це стосувалося ситуації у деяких прикордонних регіонах, у такому режимі питання обговорювалося на Ставці.

Зеленський наголосив, що якби він хотів призначити головою Міноборони головного розвідника, то це робилося б виключно згідно із законами України.

Варто зауважити, що зараз міністром оборони України не може бути військовий.