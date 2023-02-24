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Зеленський висловився про чутки щодо заміни Резнікова на Буданова

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Низка рішень, які ухвалюють на Ставці верховного головнокомандувача, не обговорюється у публічному просторі. Вони, зокрема, стосуються окремих осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію президента України Володимира Зеленського.

"Ті чи інші рішення, які я приймаю на Ставці, що стосуються особистостей чи безпеки та оборони нашої держави, я не обговорюю публічно. Одне з таких рішень - це ситуація в деяких регіонах та деяких інституціях, де я мав думки не суто до цього міністерства (Міноборони - ред.), а суто до інфраструктури, яка має забезпечити нам безпеку, посилити це військовими чи розвідниками, чи службовцями", - заявив глава держави.

Він уточнив, що це стосувалося ситуації у деяких прикордонних регіонах, у такому режимі питання обговорювалося на Ставці.

Зеленський наголосив, що якби він хотів призначити головою Міноборони головного розвідника, то це робилося б виключно згідно із законами України.

Варто зауважити, що зараз міністром оборони України не може бути військовий.

Нагадаємо, раніше джерела РБК-Україна повідомляли, що глава фракції "Слуга народу" в Раді Давид Арахамія заявив про наміри призначити міністром оборони голову ГУР Кирила Буданова.

За кілька тижнів міністр оборони Олексій Резніков заявив, що президент Володимир Зеленський вирішив залишити його на посаді.

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