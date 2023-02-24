Зеленский высказался о слухах насчет замены Резникова на Буданова

"Те или иные решения, которые я принимаю на Ставке, касающиеся личностей или безопасности и обороны нашего государства, я не обсуждаю публично. Одно из таких решений - это ситуация в некоторых регионах и некоторых институциях, где у меня были мысли не сугубо к этому министерству (Минобороны - ред.), а сугубо к инфраструктуре, которая должна обеспечить нам безопасность, усилить это военными или разведчиками, или служащими", - заявил глава государства.

Он уточнил, что это касалось ситуации в некоторых приграничных регионах, в таком режиме вопрос обсуждался на Ставке.

Зеленский подчеркнул, что если бы он хотел назначить главой Минобороны главного разведчика, то это делалось бы исключительно согласно законам Украины.

Стоит заметить, что сейчас министром обороны Украины не может быть военный.