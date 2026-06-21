Зеленський про виробництво ракет до Patriot в Україні: потрібен лише "ОК" від Трампа

Україна має всі технічні можливості для виробництва ракет до систем Patriot. Для старту потрібна лише ліцензія від США.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив президент України Володимир Зеленський в ефірі телемарафону.

Зеленський розповів, що адміністрація Трампа "бачить" це питання і заявила про готовність його вирішити.

"Вони бачать, що виробництво, яке є у США, – десь 700 ракет на рік. Вони передали ліцензії німцям, німці почали зараз виробництво", – пояснив президент.

Контракт з Німеччиною

За словами Зеленського, Україна вже підписала з Німеччиною контракт на 600 ракет до Patriot, який він назвав "хорошим контрактом на серйозну суму". Втім, президент зазначив, що поставки – "тривалий процес".

Виробництво в Україні

Зеленський підкреслив, що Україна, як і Німеччина, має технічні можливості для власного виробництва ракет до Patriot.

"Ми дійшли до того, що зараз потрібен лише ОК особисто від Трампа. Всі інші погоджуються", – заявив президент, маючи на увазі керівництво європейських та американських компаній-виробників.