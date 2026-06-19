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Хороший сигнал. Зеленський заявив про зрушення позиції Трампа щодо ППО і санкцій

19:08 19.06.2026 Пт
2 хв
Трамп вперше дав позитивний сигнал щодо ліцензій на виробництво ракет
aimg Валерія Абабіна
Хороший сигнал. Зеленський заявив про зрушення позиції Трампа щодо ППО і санкцій Фото: Президент Володимир Зеленський та Президент США Дональд Трамп (Getty Images)
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Президент США Дональд Трамп дав позитивні сигнали щодо підтримки України на саміті G7.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

Зеленський розповів про результати переговорів з Трампом під час спільного з президентом Гондурасу Насрі Асфурою спілкування з журналістами у Києві.

"Посилення протиповітряної оборони України. На це я отримав позитивний сигнал від всієї "Сімки", включаючи президента Трампа", - заявив Зеленський.

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Ліцензії на ракети

Окремо президент зазначив, що "ліцензії для виробництва ракет вперше сприймаються американською стороною позитивно".

За його словами, за часів адміністрації Байдена Київ неодноразово порушував це питання, але "жодного разу не отримував нічого".

"Зараз, дай Бог, вони проведуть всі консультації з Raytheon і з виробниками, і в адміністрації проговорять, з військовими. Я дуже надіюсь, що вони повернуться з позитивною відповіддю, і ми зможемо отримати ліцензії, щоб наші компанії змогли допомогти Україні, країнам Близького Сходу і країнам Європи", - сказав Зеленський.

Хороший сигнал. Зеленський заявив про зрушення позиції Трампа щодо ППО і санкцій

Санкції та збільшення допомоги

За словами президента, позитивні зрушення є і в санкційній політиці. "Президент Трамп сказав, що він повернеться до цієї політики. Це також хороший сигнал", - зауважив Зеленський.

Ще одним підсумком переговорів стане збільшення допомоги.

"Нам будуть допомагати набагато більше. Це слова президента Трампа для того, щоб Путін зрозумів, що допомога не зупиниться, і тому бажано йому зупинити війну", - підсумував глава держави.

Нагадаємо, Зеленський і Трамп зустрілися на полях саміту G7 в Італії. Це була їхня перша зустріч з моменту повернення Трампа на посаду президента США.

Питання ліцензій на виробництво ракет Київ порушував неодноразово. Йдеться зокрема про дозвіл на використання американських технологій і компонентів в українській ракетній програмі.

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