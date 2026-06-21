Зеленский о производстве ракет для Patriot в Украине: нужно лишь "ОК" от Трампа

Украина обладает всеми техническими возможностями для производства ракет для систем Patriot. Для начала производства требуется лишь лицензия от США.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в эфире телемарафона.

Зеленский рассказал, что администрация Трампа "осознает" этот вопрос и заявила о готовности его решить.

"Они видят, что производство в США составляет около 700 ракет в год. Они передали лицензии немцам, и немцы сейчас начали производство", - пояснил президент.

Контракт с Германией

По словам Зеленского, Украина уже подписала с Германией контракт на 600 ракет для Patriot, который он назвал "хорошим контрактом на серьезную сумму". Впрочем, президент отметил, что поставки - "длительный процесс".

Производство в Украине

Зеленский подчеркнул, что Украина, как и Германия, обладает техническими возможностями для собственного производства ракет для Patriot.

"Мы дошли до того, что сейчас нужен только "ОК" лично от Трампа. Все остальные согласны", - заявил президент, имея в виду руководство европейских и американских компаний-производителей.