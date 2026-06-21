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Зеленский о производстве ракет для Patriot в Украине: нужно лишь "ОК" от Трампа

21:27 21.06.2026 Вс
2 мин
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aimg Валерия Абабина
Зеленский о производстве ракет для Patriot в Украине: нужно лишь "ОК" от Трампа Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
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Украина обладает всеми техническими возможностями для производства ракет для систем Patriot. Для начала производства требуется лишь лицензия от США.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в эфире телемарафона.

Зеленский рассказал, что администрация Трампа "осознает" этот вопрос и заявила о готовности его решить.

"Они видят, что производство в США составляет около 700 ракет в год. Они передали лицензии немцам, и немцы сейчас начали производство", - пояснил президент.

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Контракт с Германией

По словам Зеленского, Украина уже подписала с Германией контракт на 600 ракет для Patriot, который он назвал "хорошим контрактом на серьезную сумму". Впрочем, президент отметил, что поставки - "длительный процесс".

Зеленский о производстве ракет для Patriot в Украине: нужно лишь &quot;ОК&quot; от Трампа

Производство в Украине

Зеленский подчеркнул, что Украина, как и Германия, обладает техническими возможностями для собственного производства ракет для Patriot.

"Мы дошли до того, что сейчас нужен только "ОК" лично от Трампа. Все остальные согласны", - заявил президент, имея в виду руководство европейских и американских компаний-производителей.

Напомним, что на саммите G7 Трамп положительно отреагировал на просьбу Зеленского о ракетах для системы Patriot.

По словам президента, "лицензии на производство наших ракет впервые воспринимаются американской стороной положительно".

Во время администрации Байдена Киев неоднократно поднимал этот вопрос, но "ни разу ничего не получил"

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