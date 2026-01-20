Зеленський і Трамп не підпишуть "план процвітання" України на форумі в Давосі, - Axios

План відновлення України не буде підписано на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Київ і Вашингтон поки що не погодили його.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios .

Як пише видання, донедавна союзники США очікували, що на форумі в Давосі основним внеском президента США Дональда Трампа стане оголошення складу ради щодо Гази та підписання угоди про відновлення України.

Але, як повідомив виданню неназваний український чиновник, плани підписання документа щодо України Трампом і президентом Володимиром Зеленським було скасовано.

Зі свого боку представник США розповів, що жодної дати підписання призначено не було, а документ потребує доопрацювання.