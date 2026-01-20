ua en ru
Вт, 20 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Обстріл Києва НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Зеленський і Трамп не підпишуть "план процвітання" України на форумі в Давосі, - Axios

Давос, Вівторок 20 січня 2026 22:13
UA EN RU
Зеленський і Трамп не підпишуть "план процвітання" України на форумі в Давосі, - Axios Фото: президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп (facebook.com/zelenskyy.official)
Автор: Іван Носальський

План відновлення України не буде підписано на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Київ і Вашингтон поки що не погодили його.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.

Як пише видання, донедавна союзники США очікували, що на форумі в Давосі основним внеском президента США Дональда Трампа стане оголошення складу ради щодо Гази та підписання угоди про відновлення України.

Але, як повідомив виданню неназваний український чиновник, плани підписання документа щодо України Трампом і президентом Володимиром Зеленським було скасовано.

Зі свого боку представник США розповів, що жодної дати підписання призначено не було, а документ потребує доопрацювання.

Підписання "плану процвітання"

Нагадаємо, раніше The Telegraph із посиланням на джерела писало про те, що президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп можуть підписати "план процвітання" України на 800 млрд доларів на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

За даними видання, Зеленський хотів вирушити до Вашингтона для фіналізації економічної угоди і домовленостей щодо гарантій безпеки після війни.

Але союзники з так званої "коаліції охочих" переконали його відмовитися від візиту до Білого дому і запропонували Давос як "більш підходяще" місце для зустрічі з Трампом.

Сьогодні, 20 січня, глава української держави заявив про те, що він поїде на форум у Давосі, тільки якщо будуть готові "план процвітання" і двосторонній документ щодо гарантій безпеки від США.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Сполучені Штати Америки Дональд Трамп Допомога Україні Війна в Україні
Новини
Зеленський: у нас ППО не стало менше, але ракет у Росії - більше
Зеленський: у нас ППО не стало менше, але ракет у Росії - більше
Аналітика
Війна за Гренландію. Як Трамп шантажує Європу тарифами і що це означає для України
Роман Коткореспондент РБК-Україна Війна за Гренландію. Як Трамп шантажує Європу тарифами і що це означає для України