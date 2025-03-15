Зеленський виключив будь-які поступки українськими територіями

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не визнає тимчасово окуповані території частиною РФ. Він підкреслив, що поступки щодо територій неможливі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського на брифінгу.
Володимир Зеленський підкреслив, що ця позиція є незмінною. Він зазначив, що питання територіальної цілісності країни є одним з найбільш гострих, особливо з огляду на плани Росії.
"Наша позиція - ми не визнаємо окуповані українські території російськими. У будь-якому випадку. Я одразу це говорю, що це гостре питання. Я розумію, що росіянам саме це і потрібно. Де вперті українці, туди й будемо бити", - сказав президент.
Він також поділився, що під час зустрічі в Джидді США отримали позицію України стосовно цієї проблеми, а також наголосив на важливості пояснення деталей ситуації, які важко донести словами.
Зеленський розповів, показували мапу, і поясняли, чому неможливо, щоб "життя в місті було розділене", коли одна частина залишається під контролем України, а інша - під окупацією.
"Вони навіть якщо знають про це, то без деталей. Тоді люди розуміють, як повернути життя, не просто на папері. Тому не може бути замороженого конфлікту, замороженого конфлікту в містах, селах", - підкреслив Зеленський, наголосивши на необхідності розв’язання конфлікту і відновлення контролю над усіма територіями.
Нагадаємо, раніше міністр оборони США Піт Хегсет заявляв про те, що мир між Україною і Росією передбачатиме "своєрідну демаркацію", яку не хоче жодна зі сторін".
Водночас спецпредставник США з питань України та Росії Кіт Келлог допускав, що Україні за підсумками мирного процесу, ймовірно, доведеться піти на територіальні поступки.
При цьому Келлог підкреслював, що втрату територій не обов'язково визнавати юридично.
Зі свого боку президент України Володимир Зеленський запевняв, що Україна ніколи не визнає окуповані території частиною Росії на юридичному рівні.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.