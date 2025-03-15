Зеленський виключив будь-які поступки українськими територіями

Володимир Зеленський підкреслив, що ця позиція є незмінною. Він зазначив, що питання територіальної цілісності країни є одним з найбільш гострих, особливо з огляду на плани Росії.

"Наша позиція - ми не визнаємо окуповані українські території російськими. У будь-якому випадку. Я одразу це говорю, що це гостре питання. Я розумію, що росіянам саме це і потрібно. Де вперті українці, туди й будемо бити", - сказав президент.

Він також поділився, що під час зустрічі в Джидді США отримали позицію України стосовно цієї проблеми, а також наголосив на важливості пояснення деталей ситуації, які важко донести словами.

Зеленський розповів, показували мапу, і поясняли, чому неможливо, щоб "життя в місті було розділене", коли одна частина залишається під контролем України, а інша - під окупацією.

"Вони навіть якщо знають про це, то без деталей. Тоді люди розуміють, як повернути життя, не просто на папері. Тому не може бути замороженого конфлікту, замороженого конфлікту в містах, селах", - підкреслив Зеленський, наголосивши на необхідності розв’язання конфлікту і відновлення контролю над усіма територіями.