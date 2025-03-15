Зеленский исключил любые территориальные уступки со стороны Украины

Зеленский подчеркнул, что эта позиция является неизменной. Он отметил, что вопрос территориальной целостности страны является одним из наиболее острых, особенно учитывая планы России.

"Наша позиция - мы не признаем оккупированные украинские территории российскими. В любом случае. Я сразу это говорю, что это острый вопрос. Я понимаю, что россиянам именно это и нужно. Где упрямые украинцы, туда и будем бить", - сказал президент.

Он также поделился, что во время встречи в Джидде США получили позицию Украины по этой проблеме, а также подчеркнул важность объяснения деталей ситуации, которые трудно донести словами.

Зеленский рассказал, показывали карту, и объясняли, почему невозможно, чтобы "жизнь в городе была разделена", когда одна часть остается под контролем Украины, а другая - под оккупацией.

"Они даже если знают об этом, то без деталей. Тогда люди понимают, как вернуть жизнь, не просто на бумаге. Поэтому не может быть замороженного конфликта, замороженного конфликта в городах, селах", - подчеркнул Зеленский, отметив необходимость решения конфликта и восстановления контроля над всеми территориями.