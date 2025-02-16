"Якщо ми в НАТО". Україна не визнає втрату територій, але готова на угоду, - Зеленський

Україна юридично ніколи не визнає свої окуповані землі як територію Росії. Країна готова обговорювати дипломатичне повернення земель, якщо буде перебувати в НАТО.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю NBC News .

"Юридично ми не визнаємо... нашу окуповану територію як територію Росії. Ми ніколи цього не зробимо", - сказав Зеленський.

Водночас він додав, що готовий обговорювати відмову від окупованої території як частину дипломатичної угоди, за якою Україна могла б приєднатися до НАТО.

"Так, ми повинні повернути її (окуповану територію - ред.) дипломатичним шляхом. Так, ми можемо. Якщо ми в НАТО, то зрозуміло, чому дипломатичним шляхом, це дуже зрозуміло", - заявив президент.

Він зазначив, що пріоритетом є те, щоб не втратити людей. За словами Зеленського, Україна шукатиме хороший дипломатичний шлях повернення територіальних втрат, але "люди - це найважливіше на сьогодні".

Також президент сказав, що він усе ще вважає, що Україна може виграти війну у військовому плані.

"Звичайно, так. Але це багато втрат. Ми розуміємо, наскільки великі. Я думаю, що це занадто багато. І я не впевнений, що з такою швидкістю. Якщо наші партнери не допоможуть, не підтримають, буде важко. Це буде довго. Довше, ніж може бути", - пояснив він.