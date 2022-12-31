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Зеленський відзначив нагородами ще майже сотню захисників України

Фото: Президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Олег Васьків

Володимир Зеленський 30 грудня відзначив державними нагородами 95 українських захисників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ №903/2022 президента.

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі Зеленський постановив нагородити:

  • чотирьох воїнів орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня, п'ятьох - орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня;
  • орденом "За мужність" ІІ ступеня п'ятьох бійців, "За мужність" ІІІ ступеня - 17, орденом Данила Галицького - двох;
  • медаллю "За військову службу Україні" нагороджені 32 захисники, "За бездоганну службу" ІІІ ступеня - четверо, "Захиснику Вітчизни" - 26.

Нагадаємо, у жовтні з нагоди Дня захисників і захисниць України президент відзначив нагородами майже 500 наших воїнів.

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Володимир ЗеленськийВійна Росії проти України