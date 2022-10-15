ua ru
Сб, 15 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зеленський нагородив 483 військових

Новость на русском →
Субота 15 жовтня 2022 01:45
Зеленський нагородив 483 військових Фото: Президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Олег Васьків

З нагоди Дня захисників і захисниць України президент Володимир Зеленський відзначив нагородами майже 500 наших воїнів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення глави держави.

"Загалом держнагородами відзначені 483 бійці. Пʼятнадцятьом - присвоєно звання Герой України", - зазначив політик.

Зеленський додав, що вручив Хрести бойових заслуг і ордени Золота Зірка українським військовим.

Нагадаємо, президент присвоїв командувачу Повітряних сил ЗСУ Миколі Олещуку звання Героя України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Війна Росії проти України
NEWS
Звільнення Херсона наступного тижня? Наскільки реальним є такий сценарій
Звільнення Херсона наступного тижня? Наскільки реальним є такий сценарій
DAILY
"За день вивозимо до 10 поранених": медик штурмової бригади про бої на Донбасі
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна "За день вивозимо до 10 поранених": медик штурмової бригади про бої на Донбасі