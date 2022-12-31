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Зеленский отметил наградами еще около сотни защитников Украины

Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Олег Васкив

Владимир Зеленский 30 декабря отметил государственными наградами 95 украинских защитников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ №903/2022 президента.

За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге Зеленский постановил наградить:

  • четырех воинов орденом Богдана Хмельницкого ІІ степени, пятерых - орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени;
  • орденом "За мужество" ІІ степени пятерых бойцов, "За мужество" ІІІ степени - 17, орденом Даниила Галицкого - двух;
  • медалью "За военную службу Украине" награждены 32 защитника, "За безупречную службу" ІІІ степени - четверо, "Защитнику Отечества" - 26.

Напомним, в октябре по случаю Дня защитников и защитниц Украины президент отметил наградами около 500 наших воинов.

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