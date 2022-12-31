Зеленський відзначив нагородами ще майже сотню захисників України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ №903/2022 президента.

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі Зеленський постановив нагородити:

Нагадаємо, у жовтні з нагоди Дня захисників і захисниць України президент відзначив нагородами майже 500 наших воїнів.

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